Чемпион ОИ Далалоян: расстроило, что у «Зенита» полная фанатка, а у «Динамо» тишина

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян высказался о недостаточном количестве фанатов московского «Динамо» на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

«Меня смутило, что у «Зенита» полная фанатка, а у «Динамо» тишина на трибуне. Это абсолютно не понравилось, хотя знаю, что борются против Fan ID. Но мне кажется, что это не особо действенный способ», — сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (16) — на шестом месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».