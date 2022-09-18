Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион ОИ Далалоян: расстроило, что у «Зенита» полная фанатка, а у «Динамо» тишина

Чемпион ОИ Далалоян: расстроило, что у «Зенита» полная фанатка, а у «Динамо» тишина
Комментарии

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян высказался о недостаточном количестве фанатов московского «Динамо» на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

«Меня смутило, что у «Зенита» полная фанатка, а у «Динамо» тишина на трибуне. Это абсолютно не понравилось, хотя знаю, что борются против Fan ID. Но мне кажется, что это не особо действенный способ», — сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (16) — на шестом месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».

«Динамо» подставили новые легионеры. «Зенит» снова не заметил конкурента «Динамо» подставили новые легионеры. «Зенит» снова не заметил конкурента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022