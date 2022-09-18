Канищев: судейство всегда в пользу «Зенита». В руководстве люди, зависящие от «Газпрома»

Бывший российский нападающий Александр Канищев считает, что судейство в России заточено в пользу «Зенита», и это норма. В то же время он подчеркнул, что другие клубы не способны сравниться с петербургской командой по уровню игроков.
«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома». Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе. Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 18 сентября 2022
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