Канищев: судейство всегда в пользу «Зенита». В руководстве люди, зависящие от «Газпрома»

Бывший российский нападающий Александр Канищев считает, что судейство в России заточено в пользу «Зенита», и это норма. В то же время он подчеркнул, что другие клубы не способны сравниться с петербургской командой по уровню игроков.

«Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома». Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе. Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.