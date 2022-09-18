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Мостовой: возможное получение паспортов РФ Малкомом и Клаудиньо — ужасно. Я против

Мостовой: возможное получение паспортов РФ Малкомом и Клаудиньо — ужасно. Я против
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном получении российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец — хороший человек и нападающий. Но ребят, у нас 150 миллионов в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезём куда-нибудь. Говорят, что везде такая практика есть? Да, только у нас 150 миллионов в стране, а не 5 миллионов как в Хорватии. Малкому и Клаудиньо дать паспорта… Давайте тогда Венделу, Дугласу и остальным дадим! За деньги же можно всё сделать! Зачем это? Вообще не должен подниматься такой вопрос», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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