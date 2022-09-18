Мантуан: будет круто добавить гол «Спартаку» к мячам в ворота «Динамо» и ЦСКА

Новичок «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0). Бразильский полузащитник отметился в этой игре забитый мячом. По словам Мантуана, он уже полностью освоился в «Зените», а в коллекцию голов в ворота московских клубов хочет добавить мяч «Спартаку».

«Во первых, хочу сказать, что очень рад победе над «Динамо», с которой хочу поздравить всех наших болельщиков. Было очень важно набрать три очка, чтобы продолжить беспроигрышную серию в чемпионате. Счастлив, что удалось забить и поучаствовать в этой победе. Что касается моего празднования гола, то оно в первую очередь адресовано моим родителям, которые сейчас далеко от меня — в Бразилии. Мне было приятно таким образом разделить с ними этот момент. Этот гол — для них.

Забивал ЦСКА и «Динамо», остаётся забить «Спартаку»? Согласен! Будет очень круто, если это случится. Знаю, что игры «Зенита» со «Спартаком», это «классико» и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА гол в ворота «Спартака». Надеюсь, это произойдет.

Я полностью освоился в «Зените»? Совершенно точно! Тренерский штаб, все ребята — россияне и иностранцы — очень помогают. Поэтому сейчас ощущаю себя совершенно иначе, нежели когда только приехал в «Зенит». Сейчас ощущение такое, будто уже провел здесь много лет. Но быть в хорошем настроении, быть улыбчивым — это в принципе моя характерная черта. В то же время сейчас в «Зените» у меня настолько классные взаимоотношения со всеми, что это получается очень естественно», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».