Чалов пожелал скорейшего выздоровления травмированному Дивееву

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов прокомментировал травму защитника армейцев Игоря Дивеева.



«Непростая история. Он выпрыгнул, приземлился и почувствовал, что у него что-то хрустнуло. Неприятная история. Конечно, мы все ему желаем здоровья и чтобы он скорее возвращался а поле», — сказал Чалов в интервью пресс-службе сборной России.



Напомним, Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (0:1). В ходе медицинского обследования у футболиста был диагностирован перелом большеберцовой кости. Срок восстановления займёт не менее трёх месяцев.



После известий о серьёзности травмы Дивеева в расположение национальной команды России вместо него был приглашён защитник «Зенита» Данил Круговой.

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