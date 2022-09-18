Чалов пожелал скорейшего выздоровления травмированному Дивееву

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов прокомментировал травму защитника армейцев Игоря Дивеева.
«Непростая история. Он выпрыгнул, приземлился и почувствовал, что у него что-то хрустнуло. Неприятная история. Конечно, мы все ему желаем здоровья и чтобы он скорее возвращался а поле», — сказал Чалов в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (0:1). В ходе медицинского обследования у футболиста был диагностирован перелом большеберцовой кости. Срок восстановления займёт не менее трёх месяцев.
После известий о серьёзности травмы Дивеева в расположение национальной команды России вместо него был приглашён защитник «Зенита» Данил Круговой.
- 18 сентября 2022
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