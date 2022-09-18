Мостовой: три тура назад «Спартак» — конкурент «Зенита». Сейчас разницы с «Локо» не вижу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» ещё три тура назад выглядел конкурентом «Зенита». Все пели диферамбы Абаскалю, говорили, что он что-то построил… «Локомотив»? Есть фильм «Движение вверх». А у «Локомотива» — движение вниз. Два года подряд немцы занимаются своими делами.



«Спартак» — небольшой фаворит в этом матче за счёт своего поля. А так… Никакой разницы сейчас с «Локо» не вижу. Выиграет «Спартак» — будут молодцы. Нет — будет уже немного страшноватенько», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лидером чемпионата России на данный момент является «Зенит», набравший 26 очков в 10 матчах.