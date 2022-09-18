Мостовой: три тура назад «Спартак» — конкурент «Зенита». Сейчас разницы с «Локо» не вижу
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» ещё три тура назад выглядел конкурентом «Зенита». Все пели диферамбы Абаскалю, говорили, что он что-то построил… «Локомотив»? Есть фильм «Движение вверх». А у «Локомотива» — движение вниз. Два года подряд немцы занимаются своими делами.
«Спартак» — небольшой фаворит в этом матче за счёт своего поля. А так… Никакой разницы сейчас с «Локо» не вижу. Выиграет «Спартак» — будут молодцы. Нет — будет уже немного страшноватенько», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Лидером чемпионата России на данный момент является «Зенит», набравший 26 очков в 10 матчах.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
16:30
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:29
-
15:25
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:08
-
14:54
-
14:49
-
14:46
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:03
-
13:00
Партнерский контент