36-летняя Тодуа и 28-летняя Кисконен — в составе молодёжки ЦСКА на матч со «Звездой-2005»

Женская молодёжная команда ЦСКА объявила состав на матч со сверстницами из клуба «Звезда-2005». С первых минут на поле в составе московского клуба выйдут футболистки основной женской команды — 36-летняя Эльвира Тодуа и 28-летняя Марина Кисконен.
ЦСКА: Тодуа, Клюкина, Насибуллова, Семёнова, Печерская, Ермакова, Смирнова, Королёва, Быличкина, Степанова, Кисконен.
«У меня вопросы только к нашему вратарю – Эльвире Тодуа. Я вижу только одно: на своём уровне она сыграла лишь один матч – выездную игру первого круга с «Локомотивом» на «Сапсан-Арене». В остальных матчах с прямыми конкурентами она допускала ошибки, что, я считаю, неприемлемо для игрока её уровня», — отметил главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян.
Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Горизонт» в Московской области. В следующем туре женской молодёжной лиги России ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 25 сентября.
- 18 сентября 2022
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