Александр Головин забил первый гол за «Монако» в этом сезоне

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил первый гол в сезоне-2022/2023. Это произошло в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».
Игра «Реймс» — «Монако» проходит на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция) в эти минуты. Монегаски ведут в один мяч благодаря результативному действию российского футболиста. Ассистировал Головину французский защитник Аксель Дисаси.
До этой игры Головин провёл за «Монако» в нынешнем сезоне 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Александр выступает за французский клуб с лета 2018 года. За это время он провёл в составе монегасков 141 матч, забил 17 голов и отдал 27 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего россиянина в € 25 млн.
- 18 сентября 2022
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