«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Кайо, Волков, Ленини, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ионов, Олусегун.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Ломовицкий, Зуев, Волков, Филин, Гбане, Кухарчук, Магомедов.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
«Краснодар» набрал 17 очков в девяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
- 18 сентября 2022
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