«Сочи» — «Факел»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Факела» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Факел».
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.
«Факел»: Свинов, Брызгалов, Божин, Калинин, Морозов, Шляков, Дмитриев, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Сочи» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
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