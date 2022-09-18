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«Арсенал» разгромил «Брентфорд» в выездном матче АПЛ

«Арсенал» разгромил «Брентфорд» в выездном матче АПЛ
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась победой «канониров» со счётом 3:0.

На 17-й минуте встречи счёт открыл защитник «Арсенала» Вильям Салиба. На 28-й минуте нападающий Габриэл Жезус упрочил преимущество гостей. На 49-й минуте полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра довёл счёт до разгромного.

Лондонский «Арсенал» набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Брентфорд» (9) — на девятом месте. В тройку лидеров соревнований входят также «Манчестер Сити» (17) и «Тоттенхэм Хотспур» (17). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Салиба – 17'   0:2 Жезус – 28'   0:3 Виейра – 49'
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