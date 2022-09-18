Гол Головина помог «Монако» разгромить «Реймс»

Сегодня, 18 сентября, в матче 8-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Это взятие ворот стало для футболиста дебютным в сезоне-2022/2023. Александр выступает за французский клуб с лета 2018 года. За это время он провёл в составе монегасков 142 матча, забил 18 голов и отдал 27 результативных передач.

Второй и третий мячи «Монако» были забиты уже в концовке игры — их авторами стали Такуми Минамино (87-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (90-я минута). Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

«Монако» набрал 14 очков в восьми матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидируют в Лиге 1 «ПСЖ», «Марсель» и «Лорьян» — у команд по 19 очков.