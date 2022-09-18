Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Болотенков (Москва). В роли резервного рефери выступит Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (9) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).

«Спартак» — «Локомотив». Абаскаль одержит первую победу в московском дерби «Спартак» — «Локомотив». Абаскаль одержит первую победу в московском дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022