«Спартак» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 18 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Болотенков (Москва). В роли резервного рефери выступит Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (9) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).