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Игрок «Краснодара-2» схватился за лицо, получив удар по пятой точке. Соперника удалили

Игрок «Краснодара-2» схватился за лицо, получив удар по пятой точке. Соперника удалили
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В матче Первой лиги «Уфа» — «Краснодар-2» (2:1) произошёл достаточно курьёзный эпизод. В начале второго тайма игрок уфимской команды Кэтэлин Карп ударил соперника рукой по пятой точке. Футболист южной команды сначала встал, а спустя доли секунды схватился за лицо и рухнул на газон. В результате этого эпизода судья удалил Карпа с поля.

Напомним, сегодня, 18 сентября, «Уфа» принимала «Краснодар-2» в матче Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в «Уфе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Уфа» вышла вперёд на 16-й минуте встречи. На 48-й минуте уфимцы остались в меньшинстве, но это не помешало им забить второй мяч на 55-й минуте. «Краснодар» отыграл один гол в середине второго тайма, реализовав пенальти, но полноценно переломить ход встречи южный коллектив уже не смог.

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