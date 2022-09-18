«Хетафе» уверенно обыграл «Осасуну» в матче с двумя удалениями

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Осасуна» играла с «Хетафе». Финальный свисток Исидро Диас де Мера Эскудероса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 30-й минуте: Борха Майораль отдал передачу на Хуана Иглесиаса, а тот переправил мяч в ворота между ног Серхио Эрреры.
Иглесиас открывает счёт в матче. Видеоролик:
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В концовке первого тайма «Осасуна» осталась в меньшинстве: Чими Авила влетел в ногу соперника, но изначально получил от судьи лишь жёлтую карточку. Эскудерос посмотрел VAR, чтобы удалить нападающего с поля прямой красной карточкой.
Авила удалён с поля. Видеоролик:
Итоговый счёт в матче на 76-й минуте установил Гастон Альварес, головой внёсший мяч после скидки Домингуша Дуарте.
В концовке матча вторую жёлтую карточку получил хавбек «Хетафе» Луис Милья и также был удалён с поля.
«Хетафе» набрал семь очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. «Осасуна» (12) — пятая.
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