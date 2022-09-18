Червиченко: «Зенит» смотрелся солиднее «Динамо». Тренерские решения Йокановича удивляют

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ход матча «Зенита» и «Динамо» (2:0 в пользу петербуржцев) в 10-м туре РПЛ.

«Некоторые тренерские решения Йокановича удивляют. Странно выпускать одного из лидеров динамовской атаки Тюкавина за семь минут до конца матча, когда ворота «Зенита» практически никто не напрягал. Да, Захарян напрягал, но с ним зенитовцы справились. Хотя бы два этих молодых и дерзких футболиста могли бы дёргать Ловрена и других защитников команды Семака за счёт скорости. Но нет, тренер «Динамо» как-то сознательно понизил скорость впереди.



«Зенит» смотрелся солиднее с большим запасом, чем «Динамо». Когда у тебя сидит на лавке такой квалитетный игрок, как Мантуан, который выходит и забивает — это что такое вообще. Поэтому скамейка и запас прочности у «Зенита», конечно, огромные. Не вижу, кто в близкой перспективе мог бы составить им серьёзное сопротивление именно на поле. Если мы уберём административный ресурс, то на поле только какой-то залихватский и дерзкий «Ростов», может быть, что-то откусит у «Зенита», но и то за счёт какой-то удали, дерзости, а не за счёт качества игры», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.