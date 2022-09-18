Вингер «Ювентуса» Ди Мария удалился в матче с «Монцей» и пропустит встречу с «Миланом»

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил прямую красную карточку в матче 7-го тура итальянской Серии А с «Монцей». Событие произошло на 40-й минуте встречи, когда аргентинец в борьбе локтем ударил футболиста соперника в живот.

Таким образом, Ди Мария пропустит две следующие встречи Серии А — с «Болоньей» и «Миланом». Также полузащитник рискует пропустить и матч с «Торино», если за это грубое нарушение его дисквалификацию будет решено продлить.

На данный момент счёт в матче «Ювентуса» и «Монцы» ничейный – 0:0. Напомним, в прошлом матче чемпионата с «Салернитаной» туринцы сумели вырвать ничью, проигрывая 0:2 по ходу матча. Подопечные Массимилиано Аллегри могли и вовсе праздновать победу, но гол нападающего Аркадиуша Милика в добавленное время было решено отменить после долгой проверки видеоповторов, а сам поляк получил вторую жёлтую карточку за бурное празднование гола и покинул поле.

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