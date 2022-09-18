«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на дерби 10-го тура РПЛ

Сегодня, 18 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сойдутся «Спартак» и «Локомотив». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор, Педро Габриэл.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, в активе команды 16 набранных очков. «Локомотив» расположился на 12-й строчке — у них девять очков.