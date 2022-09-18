Фёдор Чалов: если честно, не помню, сколько не вызывался в сборную России
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями от вызова в сборную России.
«Помню ли я, сколько не вызывался в сборную России? Если честно, то нет. Как узнал о вызове? После тренировки подошёл Игорь Дивеев и сказал, что едем. Эмоции положительные, отличные. Самое главное, чтобы без травм, а всё остальное будет.
Доволен ли я, как ЦСКА начал сезон? Могли лучше, но ничего, работаем. Сделаем работу над ошибками и будем играть лучше», — сказал Чалов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.
Последний раз 24-летний Чалов играл за сборную России в ноябре 2020 года, тогда россияне сыграли вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0). Всего за национальную команду у нападающего три матча без результативных действий.
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