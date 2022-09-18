Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» и «Фиорентина» добились уверенных побед в 7-м туре Серии А

«Лацио» и «Фиорентина» добились уверенных побед в 7-м туре Серии А
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, прошли матчи 7-го тура чемпионата Италии с участием «Лацио», «Кремонезе», «Фиорентины» и «Вероны».

«Кремонезе» принимал «Лацио» на своём поле в Кремоне. Гости одержали разгромную победу над новичком Серии А со счётом 4:0. За римлян дублем отметился Чиро Иммобиле (один из мячей — с пенальти), также по голу забили полузащитник Сергей Милинкович-Савич и вышедший на замену форвард Педро Родригес.

Италия - Серия А. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 4
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 7'   0:2 Иммобиле – 21' (пен)   0:3 Милинкович-Савич – 45+2'   0:4 Родригес – 79'

«Фиорентина» дома одержала победу над «Вероной». Первый гол на 13-й минуте забил полузащитник «фиалок» Нанитамо Иконе. Флорентийцы могли увеличить своё преимущество на 26-й минуте, однако защитник Кристиано Бираги не сумел реализовать пенальти. Второй мяч «Фиорентина» забила в конце матча, его автором стал нападающий Николас Гонсалес.

Италия - Серия А. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Иконе – 13'   2:0 Гонсалес – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022