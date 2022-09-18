«Лацио» и «Фиорентина» добились уверенных побед в 7-м туре Серии А

Сегодня, 17 сентября, прошли матчи 7-го тура чемпионата Италии с участием «Лацио», «Кремонезе», «Фиорентины» и «Вероны».



«Кремонезе» принимал «Лацио» на своём поле в Кремоне. Гости одержали разгромную победу над новичком Серии А со счётом 4:0. За римлян дублем отметился Чиро Иммобиле (один из мячей — с пенальти), также по голу забили полузащитник Сергей Милинкович-Савич и вышедший на замену форвард Педро Родригес.

«Фиорентина» дома одержала победу над «Вероной». Первый гол на 13-й минуте забил полузащитник «фиалок» Нанитамо Иконе. Флорентийцы могли увеличить своё преимущество на 26-й минуте, однако защитник Кристиано Бираги не сумел реализовать пенальти. Второй мяч «Фиорентина» забила в конце матча, его автором стал нападающий Николас Гонсалес.