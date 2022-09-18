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Гендиректор «Спартака» Мележиков — о ситуации с Бальде: виноват клуб — я в том числе

Гендиректор «Спартака» Мележиков — о ситуации с Бальде: виноват клуб — я в том числе
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего команды Кейта Бальде.

«Как отреагировал на первые новости о Бальде? Очень болезненно. Здесь можно сколько угодно искать виноватых… Безусловно, виноват клуб. Наверное, я персонально в том числе. Но предвидеть эту ситуацию в такие сжатые сроки было тяжеловато. Наверное, агенты должны были об этом уведомить. Что произошло, то произошло. Самое обидное, что команда и тренерский штаб не получили игрока, на которого рассчитывали», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» в минувшее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона-2024/2025.

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