«Сочи» и «Факел» разошлись миром в матче 10-го тура РПЛ

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» гостил у «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток главного арбитра Яна Бобровского прозвучал в 16:30 мск.

Гости вышли вперёд на пятой минуте встречи — отличился Евгений Морозов после передачи Георгия Гонгадзе. Через шесть минут хозяева сравняли благодаря усилиям Кристиана Нобоа, ассистировал ему Никита Бурмистров. В оставшееся время матча команды зарабатывали предупреждения, что в конечном счёте привело к удалению — на 71-й минуте с поля ушёл футболист «Факела» Матвей Ивахнов за вторую жёлтую карточку в матче. Финальный свисток арбитра сигнализировал о ничейном результате встречи — 1:1.