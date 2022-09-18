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«Сочи» и «Факел» разошлись миром в матче 10-го тура РПЛ

«Сочи» и «Факел» разошлись миром в матче 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» гостил у «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток главного арбитра Яна Бобровского прозвучал в 16:30 мск.

Гости вышли вперёд на пятой минуте встречи — отличился Евгений Морозов после передачи Георгия Гонгадзе. Через шесть минут хозяева сравняли благодаря усилиям Кристиана Нобоа, ассистировал ему Никита Бурмистров. В оставшееся время матча команды зарабатывали предупреждения, что в конечном счёте привело к удалению — на 71-й минуте с поля ушёл футболист «Факела» Матвей Ивахнов за вторую жёлтую карточку в матче. Финальный свисток арбитра сигнализировал о ничейном результате встречи — 1:1.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Морозов – 5'   1:1 Нобоа – 11'
Удаления: нет / Ивахнов – 71'
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