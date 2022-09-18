Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили, за что Бальде получил дисквалификацию на три месяца

В «Спартаке» объяснили, за что Бальде получил дисквалификацию на три месяца
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков разъяснил детали дисквалификации нападающего красно-белых Кейта Бальде.

«На юридическом языке это называется потеря контроля над футболистом. В момент, когда ему объявили о вызове на допинг-контроль, он зашёл в раздевалку. Вернулся из неё, пошёл за допинг-офицером, а тот внёс всё это в протокол. Игрок не должен был идти в раздевалку, а должен был сразу пойти за допинг-офицером», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

Новость по теме
Гендиректор «Спартака» Мележиков — о ситуации с Бальде: виноват клуб — я в том числе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022