В «Спартаке» объяснили, за что Бальде получил дисквалификацию на три месяца

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков разъяснил детали дисквалификации нападающего красно-белых Кейта Бальде.

«На юридическом языке это называется потеря контроля над футболистом. В момент, когда ему объявили о вызове на допинг-контроль, он зашёл в раздевалку. Вернулся из неё, пошёл за допинг-офицером, а тот внёс всё это в протокол. Игрок не должен был идти в раздевалку, а должен был сразу пойти за допинг-офицером», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.