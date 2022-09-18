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«Эвертон» одержал первую победу в АПЛ, с минимальным счётом переиграв «Вест Хэм»

«Эвертон» одержал первую победу в АПЛ, с минимальным счётом переиграв «Вест Хэм»
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Сегодня, 17 сентября, в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «ирисок». В качестве главного арбитра на встрече работал Майкл Оливер.

Единственный мяч был забит на 53-й минуте матча. После передачи Алекса Айуоби гол ударом с угла штрафной забил французский нападающий Ниль Мопе, присоединившийся к «Эвертону» этим летом. Это первая победа «ирисок» в нынешнем сезоне АПЛ.

Таким образом, к перерыву на матчи сборных «Эвертон» набрал семь очков (13-е место), а «Вест Хэм» — четыре очка (18-е место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «ириски» сыграют с «Саутгемптоном», а «молотобойцы» — с «Вулверхэмптоном».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мопе – 53'
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