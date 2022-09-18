«Эвертон» одержал первую победу в АПЛ, с минимальным счётом переиграв «Вест Хэм»

Сегодня, 17 сентября, в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «ирисок». В качестве главного арбитра на встрече работал Майкл Оливер.



Единственный мяч был забит на 53-й минуте матча. После передачи Алекса Айуоби гол ударом с угла штрафной забил французский нападающий Ниль Мопе, присоединившийся к «Эвертону» этим летом. Это первая победа «ирисок» в нынешнем сезоне АПЛ.

Таким образом, к перерыву на матчи сборных «Эвертон» набрал семь очков (13-е место), а «Вест Хэм» — четыре очка (18-е место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «ириски» сыграют с «Саутгемптоном», а «молотобойцы» — с «Вулверхэмптоном».