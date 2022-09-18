Сергей Юран: скоро узнаете о моём будущем
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Российский специалист Сергей Юран рассказал, что в ближайшее время все узнают о его будущем.
«Скоро узнаете о моём будущем», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
53-летний Юран в последний раз работал в подмосковных «Химках». Он возглавил команду в третий раз в феврале 2022 года, но был уволен в августе этого же года. Его место занял Николай Писарев, однако команда под его руководством выступала неудачно, и через несколько матчей был уволен и он. Сейчас «Химки» тренирует Спартак Гогниев.
Также в тренерской карьере Юрана значатся «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Мика», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и ряд других команд.
Сейчас «Химки» без Юрана идут в турнирной таблице чемпионата России на 13-й строчке с восемью очками.
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