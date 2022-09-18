Юран считает, что «Спартак» победит «Локомотив» со счётом 2:0

Российский футбольный тренер Сергей Юран ответил на вопрос, какой результат ждёт в сегодняшнем матче «Спартака» и «Локомотива».

«Победит ли «Спартак» сегодня? Сложно. Всё-таки дома играют. Какой будет счёт? Думаю, 2:0», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Спартака» на матч выйдут Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон и Соболев. У «Локомотива» со стартовых минут на поле появятся Худяков, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Камано, Изидор и Педро Габриэл.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» и «Локомотив» в 14-м туре на поле красно-белых сыграли вничью, а в 23-м туре железнодорожники на своём стадионе оказались сильнее — 1:0.