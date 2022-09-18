Юран: нынешний «Локомотив» — самый слабый на моей памяти. Будет лучше, если немцы уйдут

Российский футбольный тренер Сергей Юран оценил результаты московского «Локомотива» в этом сезоне.

«Не в обиду парням, но это самый слабый «Локомотив» на моей памяти. С такими возможностями находиться на таком месте в турнирной таблице. К сожалению, это факт. Станет ли лучше, если уйдут немцы? А немцы нас в футбол учат играть? По-моему, и итальянцы, и немцы у нас учились. Думаю, что лучше станет», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После девяти сыгранных туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает 12-е место. Главный тренер команды — 52-летний немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. В нынешнем сезоне команда при четырёх поражениях и трёх ничьих одержала всего две победы.