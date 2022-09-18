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Алан Дзагоев забил первый мяч за «Рубин»

Алан Дзагоев забил первый мяч за «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев открыл счёт в матче 10-го тура Первой лиги с «Волгарём». Для футболиста этот мяч стал первым за казанскую команду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Рубина».

32-летний Дзагоев стал футболистом «Рубина» на правах свободного агента в начале сентября. Игра с «Волгарём» третья для Алана в футболке казанского клуба.

Напомним, всю взрослую карьеру Дзагоев провёл в составе московского ЦСКА, с которым у него истёк контракт 30 июня 2022 года и не был продлён. В составе армейцев полузащитник выиграл 10 трофеев.

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