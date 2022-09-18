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В «Спартаке» заявили, что на время дисквалификации Бальде останется в Москве

В «Спартаке» заявили, что на время дисквалификации Бальде останется в Москве
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, где будет находиться сенегальский нападающий Кейта Бальде во время дисквалификации.

«Пока Бальде будет индивидуально заниматься в Москве», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дисквалификация Бальде продлится до 5 декабря. К тренировкам с командой он сможет приступить не ранее чем за 22 дня до истечения срока дисквалификации. Отметим, что с 13 ноября до 5 марта в календаре Российской Премьер-Лиги будет перерыв — совмещённые пауза на время чемпионата мира в Катаре и традиционная зимняя пауза.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одной игре «Спартака», выйдя на замену в матче с «Зенитом» (1:2). Результативными действиями сенегалец не отметился.

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