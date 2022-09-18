В «Спартаке» сообщили, что спортивный директор клуба будет назначен в конце сентября

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с назначением нового спортивного директора московской команды, а также назвал примерные дедлайны по вступлению нового специалиста на должность.

«Эшуорт? Мне кажется, не совсем правильно комментировать все слухи, которые рождаются в телеграм-каналах. Когда будет факт, тогда и будем отталкиваться от него отталкиваться и комментировать. Конечное решение будет к концу сентября.



И списки кандидатов не буду комментировать. Буду комментировать только сам факт назначения. Сроки? Конец сентября. Решения пока нет. Когда будет, тогда и объявим», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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