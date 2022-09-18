Андрей Федун поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

Андрей Федун, брат бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями перед дерби красно-белых с московским «Локомотивом».

«Какие ожидания от матча? Как всегда — победа «Спартака», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, в активе команды 16 набранных очков. «Локомотив» расположился на 12-й строчке — у них девять очков.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» и «Локомотив» в 14-м туре на поле красно-белых сыграли вничью, а в 23-м туре железнодорожники на своём стадионе оказались сильнее — 1:0.

Главный тренер красно-белых — испанец Гильермо Абаскаль, железнодорожников — немец Йозеф Циннбауэр.