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«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Андрей Федун поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

Андрей Федун поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»
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Андрей Федун, брат бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями перед дерби красно-белых с московским «Локомотивом».

«Какие ожидания от матча? Как всегда — победа «Спартака», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, в активе команды 16 набранных очков. «Локомотив» расположился на 12-й строчке — у них девять очков.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» и «Локомотив» в 14-м туре на поле красно-белых сыграли вничью, а в 23-м туре железнодорожники на своём стадионе оказались сильнее — 1:0.

Главный тренер красно-белых — испанец Гильермо Абаскаль, железнодорожников — немец Йозеф Циннбауэр.

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