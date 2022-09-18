«Ференцварош» Черчесова уверенно переиграл «Бичке» в 1/32 финала Кубка Венгрии

Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 1/32 Кубка Венгрии, где «Ференцварош», тренируемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, встречался с командой «Бичке». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ференцвароша» со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время: полузащитник Амер Гояк вывел «Ференцварош» вперёд. Итоговый счёт в игре был установлен на 87-й минуте, когда отличился хавбек Балинт Вечей.

«Ференцварош» Станислава Черчесова продлил победную серию, которая теперь насчитывает семь матчей. Отметим, что она растянулась на три турнира — чемпионат Венгрии, Кубок Венгрии и Лигу Европы. В последний раз «Ференцварош» проигрывал 26 августа в матче с «Шэмрок Роверс».

Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!». Видеоролик: