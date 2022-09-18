«Словацко» проиграл «Яблонцу», Левин вышел на поле на 72-й минуте
Поделиться
Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Чехии. «Словацко» встречался с командой «Баумит Яблонец». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 82-й минуте был открыт благодаря точному удару Матея Полидара. Спустя пять минут Якуб Поважанец установил окончательный счёт в игре — 2:0 в пользу «Яблонца».
Отметим, что российский полузащитник «Словацко» Владислав Лёвин появился на поле на 72-й минуте и результативными действиями не отметился.
«Словацко» с 10 очками остаётся на 12-й позиции турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет со «Злином». «Яблонец» также набрал 10 очков и поднялся на 10-ю позицию. В следующем туре команда встретится с «Брно».
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
19:37
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:28
Партнерский контент