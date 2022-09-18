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«Словацко» проиграл «Яблонцу», Левин вышел на поле на 72-й минуте

«Словацко» проиграл «Яблонцу», Левин вышел на поле на 72-й минуте
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Чехии. «Словацко» встречался с командой «Баумит Яблонец». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 82-й минуте был открыт благодаря точному удару Матея Полидара. Спустя пять минут Якуб Поважанец установил окончательный счёт в игре — 2:0 в пользу «Яблонца».

Отметим, что российский полузащитник «Словацко» Владислав Лёвин появился на поле на 72-й минуте и результативными действиями не отметился.

«Словацко» с 10 очками остаётся на 12-й позиции турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет со «Злином». «Яблонец» также набрал 10 очков и поднялся на 10-ю позицию. В следующем туре команда встретится с «Брно».

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