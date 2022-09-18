Тренер «Ювентуса» — о поражении от «Монцы»: удаление изменило игру

Тренер «Ювентуса» Марко Ландуччи, заменявший на бровке в матче с «Монцей» дисквалифицированного Массимилиано Аллегри, прокомментировал поражение туринского клуба со счётом 1:0 в рамках 8-го тура итальянской Серии А, а также высказался об удалении вингера Анхеля Ди Марии по ходу встречи.

«Да, мы владели мячом по всему полю, это нужно было использовать, конечно, но удаление явно изменило игру. Анхеля немного затолкали, он упал. Мы знаем его, он игрок, который использует такую тактику. Я не пересматривал удаление, но мне сказали, что всё было по делу. Во втором тайме у нас было несколько моментов для взятия ворот, но теперь бессмысленно разводить дискуссии, нужно делать выводы. Надо меньше разговаривать и больше работать. Было трудно встать после игры в среду [поражение в ЛЧ от «Бенфики]», мы получили болезненный удар. Но нет смысла оправдываться. А нужно лишь молчать и продолжать усердно работать», — сказал Ландуччи каналу Dazn.

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