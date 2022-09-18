«Есть договорённость между главами стран». Газзаев — о проведении матча Киргизия — Россия
Поделиться
Российский специалист Валерий Газзаев рассказал, что товарищеский матч между Россией и Киргизией должен состояться.
«Насколько я знаю, все проблемы там решены. Наоборот, есть договорённость между главами стран. Совсем недавно проходило заседание, так что ничего сложного там нет. Нашей сборной в любом случае всегда нужно играть в международных матчах, когда есть такая возможность. Не так важно, Киргизия или другая команда. Необходимо, чтобы сборная имела игровую практику, хотя бы контрольные игры. Нормальное явление», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Встреча между Киргизией и Россией пройдёт 24 сентября. Местом проведения станет Кыргызстан. Это первая игра для сборной России с ноября 2021 года.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
21:07
-
21:06
-
21:02
-
20:57
-
20:56
-
20:20
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:08
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:33
-
18:31
Партнерский контент