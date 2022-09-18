«Есть договорённость между главами стран». Газзаев — о проведении матча Киргизия — Россия

Российский специалист Валерий Газзаев рассказал, что товарищеский матч между Россией и Киргизией должен состояться.

«Насколько я знаю, все проблемы там решены. Наоборот, есть договорённость между главами стран. Совсем недавно проходило заседание, так что ничего сложного там нет. Нашей сборной в любом случае всегда нужно играть в международных матчах, когда есть такая возможность. Не так важно, Киргизия или другая команда. Необходимо, чтобы сборная имела игровую практику, хотя бы контрольные игры. Нормальное явление», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Встреча между Киргизией и Россией пройдёт 24 сентября. Местом проведения станет Кыргызстан. Это первая игра для сборной России с ноября 2021 года.