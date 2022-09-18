Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть договорённость между главами стран». Газзаев — о проведении матча Киргизия — Россия

«Есть договорённость между главами стран». Газзаев — о проведении матча Киргизия — Россия
Комментарии

Российский специалист Валерий Газзаев рассказал, что товарищеский матч между Россией и Киргизией должен состояться.

«Насколько я знаю, все проблемы там решены. Наоборот, есть договорённость между главами стран. Совсем недавно проходило заседание, так что ничего сложного там нет. Нашей сборной в любом случае всегда нужно играть в международных матчах, когда есть такая возможность. Не так важно, Киргизия или другая команда. Необходимо, чтобы сборная имела игровую практику, хотя бы контрольные игры. Нормальное явление», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Встреча между Киргизией и Россией пройдёт 24 сентября. Местом проведения станет Кыргызстан. Это первая игра для сборной России с ноября 2021 года.

Новость по теме
Газзаев: «Спартак» играет очень нестабильно, но некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022