«Спартак» — «Локомотив»: Соболев вывел красно-белых вперёд

Сегодня, 18 сентября, проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 35-й минуте подопечные Гильермо Абаскаля прорвали оборону железнодорожников. Данил Пруцев вывел в прорыв Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент – 1:0, голкипер Даниил Худяков спасти свою команду от гола не сумел.



Напомним, «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, в активе команды 16 набранных очков. «Локомотив» расположился на 12-й строчке — у них девять очков.