«Рубин» обыграл «Волгарь» в матче Первой лиги с пятью голами

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 10-го тура Первой лиги. Местный «Рубин» встречался с астраханским «Волгарём». Финальный свисток Алексея Амелина зафиксирован победу домашней команды со счётом 3:2.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев, забивший первый мяч в составе казанской команды. На 70-й минуте Дмитрий Кабутов реализовал штрафной и увеличил преимущество «Рубина». «Волгарь» отыграл один мяч через несколько минут благодаря точному удару Никиты Печёнкина. Однако уже на 77-й Виталий Лисакович восстановил преимущество «Рубина» в два мяча. Последний гол в матче случился у «Волгаря» — на 85-й забил Валерий Царукян. 3:2 — победа «Рубина».

«Рубин» набрал 19 очков и в онлайн-таблице Первой лиги вышел на первое место. «Волгарь» с 15 очками остаётся на восьмой позиции.