«Спартак» лидирует в матче с «Локомотивом» со счётом 1:0 после 1-го тайма

Сегодня, 18 сентября, проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч идёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Красно-белые доминировали по ходу всей половины встречи, о чём говорит статистика ударов — 12-1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В конце концов преимущество по моментам реализовалось в гол. На 35-й минуте «Спартак» прорвал оборону железнодорожников, никем не прикрытый Данил Пруцев вывел на свободную зону Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент, пробив из-под ноги защитника — 1:0.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, в активе команды 16 набранных очков. «Локомотив» расположился на 12-й строчке — у них девять очков.