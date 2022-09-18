Гаджиев оценил возможное получение Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное получение футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.
«Положительно оценю возможность Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство. Люди во всех странах разные, поэтому нельзя оценивать всех одними метками. По своему опыту могу сказать, что общение с бразильцами достаточно простое — никаких проблем во взаимопонимании нет. У них своя ментальность, но посмотрите на того же Марио Фернандеса: сколько лет он отбарабанил в России — в итоге принял гражданство.
Из-за ситуации с отстранениями есть сомнения — правда ли всё это. Но если так, то это хороший знак для нас. Не только с точки зрения футбола. С футболом всё понятно – это игроки, которые соответствуют требованиям не только Российской Премьер-Лиги, но и более сильных европейских лиг», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 18 сентября 2022
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