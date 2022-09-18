«Будё-Глимт» с Хайкиным в составе сыграл вничью с «Хёугесунном» в чемпионате Норвегии

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Аспмюра» в Будё состоялся матч 23-го тура норвежской Элитсерии. Местный «Будё-Глимт» играл с «Хёугесунном». Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 49-й минуте: с передачи Бриса Вембангомо отличился Рунар Эспейор. «Хёугесунн» сравнял счёт на 58-й: точный удар по воротам россиянина Никиты Хайкина удался Юлиусу Эскесену. Голевую передачу на свой счёт записал Петер Теркильдсен.

«Будё-Глимт» набрал 42 очка и продолжает занимать четвёртую строчку в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата команда встретится с «Лилллестремом». «Хёугесунн» с 29 очками располагается на 10-й позиции. В следующем матча команда сыграет с «Оддом».