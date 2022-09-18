«Лион» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 8-го тура Лиги 1

Сегодня, 18 сентября, состоится центральный матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором парижский «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лионом». Встреча состоится на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 21:45 мск.



Стартовые составы команд:

«Лион»: Антони Лопеш — Мало Гюсто, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико — Тете, Корентин Толиссо, Тьяго Мендес, Максанс Какере — Карл Токо Экамби, Александр Ляказетт, Мусса Дембеле.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма — Серхио Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими — Марко Верратти, Данилу Перейра, Фабиан Руис — Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси.

«ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1, отставая от «Марселя» на одно очко. После этой встречи они могут стать полноправными лидерами чемпионата. «Лион» расположился на шестом месте, в активе команды 13 набранных очков.