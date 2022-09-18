Павлюченко — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: игра забывается, а счёт остаётся

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» со счётом 1:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я игру не смотрел. Радует что «Спартак» победил. Как говорится, игра забывается, а счёт остаётся», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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