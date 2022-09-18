Циннбауэр объяснил поражение «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру своей команды в матче со «Спартаком» (0:1).

«Первый тайм команда выпала из игры. Облегчили игру сопернику, им легко было находить эти решения. Второй тайм команда сыграла лучше, но мы не смогли воплотить моменты в голы. По второму тайму упрёков к своей команде у меня нет. Первый тайм надо проанализировать, такое происходить не должно», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Единственный гол в этом матче был забит нападающим «Спартака» Александром Соболевым на 35-й минуте, результативная передача на счету полузащитника Данилы Пруцева. После 10 сыгранных туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает 12-е место, опережая зону стыковых матчей на одно очко.