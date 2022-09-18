Карпин не исключил, что в составе сборной России возможны изменения перед Киргизией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможных изменениях в списке игроков национальной команды на товарищеский матч с Киргизией.

«Могут ли быть изменения в списке игроков? Всё может быть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч с Киргизией запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке.

После травмы, полученной защитником ЦСКА Игорем Дивеевым в матче с «Торпедо» (0:1), его в списке футболистов сборной заменил игрок обороны «Зенита» Данил Круговой.

Последний официальный матч национальной команды был проведён в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча состоялась 14 ноября, тогда сборная России со счётом 0:1 уступила Хорватии.