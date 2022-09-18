Грубая ошибка вратаря помогла «Реалу Сосьедад» победить «Эспаньол» в чемпионате Испании

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Реале Арена» в «Сан-Себастьяне» состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. Местный «Реал Сосьедад» играл с «Эспаньолом». Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 17-й минуте открыл Александр Сёрлот, воспользовавшийся ошибкой вратаря Альваро Фернандеса: Такефуса Кубо успел протолкнуть мяч подальше от голкипера, а Сёрлот отправил его в пустые ворота.
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Спустя две минуты гости сравняли счёт: Серхи Дардер с фланга выполнил прострельную передачу на Эду Эспосито, а тот в касание с линии штрафной пробил по воротам Алекса Ремиро. Мяч благодаря рикошету залетел в ворота.
Победу «Сосьедаду» принёс точный удар Брайса Мендеса, который он нанёс в том же первом тайме: Дардер вывел его один на один с вратарём, и футболист отправил мяч в ворота Фернандеса.
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