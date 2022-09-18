Циннбауэр рассказал, как Баринов помогает тренерскому штабу «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после поражения от «Спартака» со счётом 0:1 рассказал о взаимодействии своих игроков в раздевалке.

«Что касается общения россиян и легионеров в команде, у нас молодая команда, мы учимся. Баринов помогает мне, подгоняет команду, держит её под контролем. У нас лидеры, которые обеспечивают хороший климат в раздевалке. Какой-то разобщённости в команде я не наблюдал и не заметил», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.