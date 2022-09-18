Гильермо Абаскаль: должны дать понять каждому футболисту «Спартака» — он важен

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги дерби с «Локомотивом» и игровой недели, поблагодарив игроков команды.
«Хочется поблагодарить футболистов за их отношение. Была тяжёлая неделя. Мы должны дать понять каждому футболисту, что он важен. Хорошо, что вернулись травмированные, так у нас повышается конкуренция и уровень. Жаль, что не реализовывали моменты, должны были закрывать матч во втором тайме. Мы должны прагматичнее относиться к нашим моментам. Матч прошёл по тому плану, что мы и планировали», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 18 сентября, «Спартак» в московском дерби обыграл «Локомотив» — 1:0. Ранее на этой неделе красно-белые победили в матче Кубка России с воронежским «Факелом» — 3:0.
- 18 сентября 2022
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