Гильермо Абаскаль: должны дать понять каждому футболисту «Спартака» — он важен

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги дерби с «Локомотивом» и игровой недели, поблагодарив игроков команды.

«Хочется поблагодарить футболистов за их отношение. Была тяжёлая неделя. Мы должны дать понять каждому футболисту, что он важен. Хорошо, что вернулись травмированные, так у нас повышается конкуренция и уровень. Жаль, что не реализовывали моменты, должны были закрывать матч во втором тайме. Мы должны прагматичнее относиться к нашим моментам. Матч прошёл по тому плану, что мы и планировали», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 18 сентября, «Спартак» в московском дерби обыграл «Локомотив» — 1:0. Ранее на этой неделе красно-белые победили в матче Кубка России с воронежским «Факелом» — 3:0.