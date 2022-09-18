Чернов: все видели, что «Спартак» был интереснее «Локо». Но надо работать над реализацией
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов после победы над «Локомотивом» со счётом 1:0 рассказал о реализации моментов команды по ходу встречи.
«Все видели, что мы были интереснее. Очень много моментов создали. Надо над реализацией немножко поработать, но в целом была хорошая игра. Главное — победили. Двигаемся дальше», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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