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Защитник «Спартака» Чернов: не сказал бы, что «Локомотив» слабый. Хорошая команда

Защитник «Спартака» Чернов: не сказал бы, что «Локомотив» слабый. Хорошая команда
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об игре «Локомотива» в сегодняшнем матче (1:0 в пользу-красно-белых).

«Я бы не сказал, что «Локомотив» слабый. Хорошая команда. Ко всем надо относиться с уважением. У всех бывают чёрные и белые полосы. Хотелось бы увидеть в следующей игре более открытый футбол от них. В целом они сыграли так, как планировали — на контратаках. Хорошо, что получилось сыграть на ноль. У них было пару хороших атак: забей — игра совсем по-другому развернулась бы», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Защитник вышел на поле на третьей добавленной к времени матча минуте, заменив полузащитника Данилу Пруцева.

После 10 сыгранных туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает 12-е место, опережая зону стыковых матчей на одно очко.

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