Абаскаль: знаком ли я с новым спортдиректором «Спартака»? У нас его пока нет

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» со счётом 1:0 рассказал о ситуации в клубе со спортивным директором красно-белых, которого должны назначить в ближайшее время.

«Знаком ли я с новым спортивным директором? У нас его пока нет», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 18 сентября, прошла встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги – в московском дерби сошлись «Спартак» и «Локомотив». Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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